Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько денег нужно для жизни на проценты, рассказали волгоградцам

Возможность жить на доходы от вкладов теряется, когда процентный доход опережает рост цен.

Держать на вкладах определённую сумму и жить на проценты от них, не работая, — мечта многих волгоградцев. Возможно ли это в наши дни, рассказал инвестор Фёдор Сидоров.

Эксперт предупреждает: эту иллюзию разрушает инфляция. Возможность жить на доходы от вкладов теряется, когда процентный доход опережает рост цен. Кроме того, с этих сумм придётся заплатить налог, если доход превышает 1 млн рублей — 13% или 15%.

«По данным Росстата, средняя зарплата в нашей стране составляет на февраль 2026 года составляет около 104 тысяч рублей в месяц. Максимальная ставка — 15,5%. Чтобы обеспечить себе такой доход только с процентов, потребуется капитал около 8,1 млн рублей. При более реалистичной ставке, составляющей 10,3% — это уже 12,1 млн рублей. Это без учёта налогов и инфляции», — цитирует инвестора «Прайм».

Также нужно учесть, что рынок в наши дни живёт в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки.

Ранее эксперты предупредили волгоградцев о росте цен на автомобили.