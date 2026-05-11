Сколько денег нужно для жизни на проценты, рассказали волгоградцам

Держать на вкладах определённую сумму и жить на проценты от них, не работая, — мечта многих волгоградцев. Возможно ли это в наши дни, рассказал инвестор Фёдор Сидоров.
Эксперт предупреждает: эту иллюзию разрушает инфляция. Возможность жить на доходы от вкладов теряется, когда процентный доход опережает рост цен. Кроме того, с этих сумм придётся заплатить налог, если доход превышает 1 млн рублей — 13% или 15%.
«По данным Росстата, средняя зарплата в нашей стране составляет на февраль 2026 года составляет около 104 тысяч рублей в месяц. Максимальная ставка — 15,5%. Чтобы обеспечить себе такой доход только с процентов, потребуется капитал около 8,1 млн рублей. При более реалистичной ставке, составляющей 10,3% — это уже 12,1 млн рублей. Это без учёта налогов и инфляции», — цитирует инвестора «Прайм».
Также нужно учесть, что рынок в наши дни живёт в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки.
Ранее эксперты предупредили волгоградцев о росте цен на автомобили.