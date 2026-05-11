«Балтика» выбыла из гонки за бронзу

Уже на 4-й минуте нападающий «Локомотива» Руденко забил гол, который стал единственным в матче. На 12-й минуте капитан «Балтики» Кевин Андраде получил красную карточку за серьёзное нарушение правил. Во втором тайме, на 66-й минуте, полузащитник калининградцев Илья Петров не реализовал пенальти и упустил возможность сравнять счёт.