Калининградская «Балтика» проиграла в гостях «Локомотиву» и потеряла возможность занять третье место в Премьер-лиге. Игра состоялась в воскресенье, 10 мая, и завершилась со счётом 1:0. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».
Уже на 4-й минуте нападающий «Локомотива» Руденко забил гол, который стал единственным в матче. На 12-й минуте капитан «Балтики» Кевин Андраде получил красную карточку за серьёзное нарушение правил. Во втором тайме, на 66-й минуте, полузащитник калининградцев Илья Петров не реализовал пенальти и упустил возможность сравнять счёт.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.