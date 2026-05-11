Для юных москвичей подготовили онлайн-мероприятия в честь Дня Победы

Онлайн-мероприятия в честь Дня Победы опубликовали на сайте «Активный гражданин — детям». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Например, для детей доступна видеоистория из цикла «Куда идем после школы?». Она познакомит ребят с экспозицией Государственного музея обороны Москвы. Дети увидят архивные фотографии, детские рисунки и письма военных лет. Кроме того, они ознакомятся с историями героев, память о которых хранит музей.
Онлайн-игра «Крылья Победы» расскажет детям о самолетах, которые участвовали в воздушных боях. Ребятам предстоит примерить на себя роль сборщиков летательных аппаратов: с движущегося конвейера необходимо переносить подходящие детали на макет и собирать модели легендарных советских крылатых машин. Кроме того, можно принять участие в тематической викторине и ознакомиться с работой одной из театральных трупп в военное время.
