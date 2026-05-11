В Москве за 15 лет выросло число спасенных пациентов с инфарктом

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Число спасенных пациентов с инфарктом миокарда в Москве выросло более чем в два раза за последние 15 лет. Смертность от инсульта за этот период снизилась на 15%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.