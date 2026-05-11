В Москве за 15 лет выросло число спасенных пациентов с инфарктом

«За 15 лет число спасенных пациентов с инфарктом миокарда увеличилось более чем в два раза, а смертность от инсульта снизилась на 15%», — написал мэр в «Максе».
Собянин рассказал, что в столице на базе многопрофильных стационаров созданы единые инфарктная и инсультная сети. По его словам, за последние три года было закуплено свыше 6 тыс. единиц техники.
Помощь врачам в расшифровке снимков и определении очагов патологии оказывает искусственный интеллект, подчеркнул мэр.
«Увеличилось количество тромбоэкстракций (хирургическое удаление тромбов через небольшой разрез) и процедур тромболизиса (медикаментозного растворения тромбов)», — добавил он.
Мэр отметил, что сегодня в столице среднее время от поступления больного в стационар до введения инструмента в инфаркт-связанную артерию соответствует мировым стандартам. Врачи делают первичную ангиопластику и стентирование подавляющему большинству больных с инфарктом миокарда, также реализуются специальные программы лекарственного обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения.