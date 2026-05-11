В Хабаровском крае вынесли приговор за повреждение лесных насаждений

Преступление, по данным Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, вскрыла Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура. Её сотрудники обнаружили нарушение во время патрульного рейда на территории лесного фонда. Работы велись без каких-либо разрешительных документов: экскаватор сместил с почвенного грунта берёзы, ольхи и лиственницы. В результате были уничтожены и повреждены до степени прекращения роста 153 дерева. У многих из них сломаны стволы и обломаны вершины, порвана корневая система. Лесному фонду Российской Федерации причинён ущерб в размере 352 тысяч рублей.