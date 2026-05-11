В Биробиджане без горячей воды останутся 10 домов

В Биробиджане с 12 мая 2026 года временно прекратят подачу горячего водоснабжения в десяти жилых домах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным мэрии Биробиджана, отключение связано с проведением ремонтных работ бригадой «Облэнергоремонт плюс». Горячую воду перекроют в 8:00 12 мая, а возобновят подачу только после окончания работ 15 мая.
Под ограничение попадают следующие адреса: улица Чапаева, дом 21б; улица Лесная, дома 5 и 7; улица Дзержинского, дома 20, 20а, 20б и 26; улица Миллера, дома 22, 22а и 24.
Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать бытовые вопросы на этот период. Информация о точном времени возобновления подачи будет сообщена дополнительно.
