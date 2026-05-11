В Кимовском районе Тульской области прошел семинар для руководителей школ

На нем были рассмотрены ключевые направления дополнительного профессионального образования.

Источник: Национальные проекты России

Руководители школ и их заместители в Кимовском районе Тульской области приняли участие в методическом семинаре в формате видео-конференц-связи. Мероприятие прошло по национальному проекту «Кадры», сообщили в районной администрации.

К семинару также присоединились представители Государственного университета просвещения. В Кимовске была организована единая точка подключения на базе гимназии № 6. Там руководители школ и их заместители смогли в режиме реального времени прослушать выступления федеральных экспертов, задать вопросы и обменяться мнениями с коллегами.

В ходе семинара были рассмотрены ключевые направления дополнительного профессионального образования — от обновления программ повышения квалификации до внедрения современных образовательных технологий в управленческую практику. Особое внимание было уделено вопросам формирования кадрового резерва, профессиональному выгоранию педагогов и эффективным моделям наставничества.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.