Нижегородская область присоединилась к акции Знания «День Великой Победы»

Нижегородская область стала участником масштабной просветительской акции «День Великой Победы». Об этом сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание», которое выступает организатором мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
В учебных заведениях региона запущен проект «Без срока давности», где спикерами выступают ветераны специальной военной операции. Лекторы рассказывают студентам и школьникам о преемственности поколений, трудовом подвиге тыла и фактах геноцида советского народа, опираясь на исторические документы и личный боевой опыт.
Помимо очных встреч, акция включает в себя тематические эфиры и кинопоказы о Нюрнбергском процессе. Для желающих самостоятельно провести занятия на сайте общества опубликованы готовые методические материалы и документальные фильмы с редкими кадрами хроники.
Ранее губернатор Глеб Никитин встретился с ветеранами в День Победы.