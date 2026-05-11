В США горит лес рядом с Майами, огонь тушат более 12 бригад пожарных

По данным телеканала, огонь распространился в округах Майами-Дейд и Бровард. Пожарные начали работы по локализации возгорания, однако в округе Бровард пламя пока не удалось взять под контроль.
В округе Майами-Дейд спасатели потушили примерно треть площади пожара. На месте продолжают работать более 12 подразделений пожарно-спасательной службы.
Сообщений о погибших и пострадавших не поступало. При этом жителей призвали избегать районов, которых коснулся огонь.
Напомним, еще недавно эксперты предупреждали, что редкое супер-Эль-Ниньо может спровоцировать экстремальную погоду до 2027 года. Среди возможных последствий назывались сильные наводнения, засухи, рекордная жара и природные пожары в разных регионах мира. Вероятность такого сценария оценивалась в 20−25%.