В США горит лес рядом с Майами, огонь тушат более 12 бригад пожарных

Сообщений о погибших или пострадавших из-за пожара возле Майами пока не поступало.

Источник: Комсомольская правда

В США разгорелся крупный лесной пожар рядом с Майами. Его тушат более 12 подразделений спасательной службы, сообщает местное отделение телеканала NBC.

По данным телеканала, огонь распространился в округах Майами-Дейд и Бровард. Пожарные начали работы по локализации возгорания, однако в округе Бровард пламя пока не удалось взять под контроль.

В округе Майами-Дейд спасатели потушили примерно треть площади пожара. На месте продолжают работать более 12 подразделений пожарно-спасательной службы.

Сообщений о погибших и пострадавших не поступало. При этом жителей призвали избегать районов, которых коснулся огонь.

Напомним, еще недавно эксперты предупреждали, что редкое супер-Эль-Ниньо может спровоцировать экстремальную погоду до 2027 года. Среди возможных последствий назывались сильные наводнения, засухи, рекордная жара и природные пожары в разных регионах мира. Вероятность такого сценария оценивалась в 20−25%.

