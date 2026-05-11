Город с двухтысячелетней историей исследуют на западе Казахстана

Гостям продемонстрировали уникальные исторические артефакты, обнаруженные в ходе археологических исследований на территории Каракабака и хранящимися в фондах Мангистауского областного историко-краеведческого музея.
Делегация также посетила сам археологический объект, где были представлены результаты научно-исследовательских работ и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.
По оценке учёных, Каракабак является одним из значимых древних торгово-ремесленных центров
«Археологические исследования подтверждают, что около двух тысяч лет назад через территорию современного Мангистау проходили крупные международные торговые маршруты», — говорится в сообщении.
Городище играло стратегическую роль как морской и сухопутный узел северной ветви Великого Шёлкового пути, обеспечивая торговые, экономические и культурные связи между государствами Прикаспийского региона.
«На территории Каракабака обнаружены монеты, печати, керамические изделия и другие уникальные артефакты, свидетельствующие о тесных связях с Византией, Персией, Индией, Римом и Китаем», — поделились ученые.
Археологи также выявили следы древнего порта, ремесленных мастерских и активной морской торговли, что подтверждает высокий уровень развития городской культуры и экономики региона в древний период.
«Каракабак — это убедительное доказательство того, что Мангистау в древности был одним из важных центров цивилизации, международной торговли и культурного обмена», — отметил Нурдаулет Килыбай.
По его словам, открытия позволяют по-новому взглянуть на роль Мангистау в истории мировой цивилизации.
«Эти открытия… свидетельствуют о том, что население Великой степи занималось не только кочевым скотоводством, но и создавало развитые города, участвовало в международной торговле и было частью глобальных процессов своего времени», — считает он.
Специалисты также представили предложения по развитию археологического туризма в регионе.
В рамках проекта на территории Каракабака планируется создание научно-археологической базы, музея под открытым небом, современной туристической инфраструктуры и специализированных экскурсионных маршрутов.