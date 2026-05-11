Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие продукты питания из России покорили тайский рынок

РИА Новости: селедка и бородинский хлеб набирают популярность в Таиланде.

Источник: Комсомольская правда

Бородинский хлеб, российская селедка, красная икра, крупы и детское питание «Фрутоняня» пользуются большим спросом в Таиланде. Как передает корреспондент РИА Новости, селедка «Матиас» и продукция «Фрутоняни» продаются в Бангкоке и туристических зонах уже более полугода и быстро исчезают с полок. Красная икра появилась в ассортименте в первом квартале 2026 года, а бородинский хлеб — в апреле.

Российские товары представлены в основном в сетях Villa Market (аналог российской «Азбуки вкуса») и Tops — крупнейшей сети супермаркетов Таиланда.

Как писал KP.RU, ранее президент Владимир Путин заявил, что российские производители активно наращивают выпуск собственного медицинского оборудования, которое востребовано в стране. По словам президента, отечественные продукты зачастую оказываются эффективнее и удобнее зарубежных аналогов.