Какие продукты питания из России покорили тайский рынок

Бородинский хлеб, российская селедка, красная икра, крупы и детское питание «Фрутоняня» пользуются большим спросом в Таиланде. Как передает корреспондент РИА Новости, селедка «Матиас» и продукция «Фрутоняни» продаются в Бангкоке и туристических зонах уже более полугода и быстро исчезают с полок. Красная икра появилась в ассортименте в первом квартале 2026 года, а бородинский хлеб — в апреле.
Российские товары представлены в основном в сетях Villa Market (аналог российской «Азбуки вкуса») и Tops — крупнейшей сети супермаркетов Таиланда.
Как писал KP.RU, ранее президент Владимир Путин заявил, что российские производители активно наращивают выпуск собственного медицинского оборудования, которое востребовано в стране. По словам президента, отечественные продукты зачастую оказываются эффективнее и удобнее зарубежных аналогов.