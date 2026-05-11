Приморские ученые научились доставлять лекарство от рака напрямую в опухоль

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали особый материал, который доставляет лекарство от рака напрямую в опухоль и контролирует его воздействие. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.
Специалисты создали носитель — смесь из двух веществ: одно из них хорошо приживается в теле человека и безопасно для него, а второе — крошечные магнитные частички. Как объясняет один из авторов исследования, научный сотрудник лаборатории ядерных технологий Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Олег Шичалин, этот материал работает как «умная машина».
Магнитные частички помогают видеть, где в организме находится лекарство, и при необходимости ускорять или замедлять его выделение. Если надо, с помощью магнита можно нагреть частички и усилить лечение. Пористая структура, похожая на губку, удерживает лекарство и выпускает его понемногу в течение долгого времени. Это позволяет минимизировать влияние химиотерапии на здоровые клетки организма и улучшить состояние пациентов во время лечения.
