В Северском районе Кубани сотрудники соцсферы обучились бережливости

Участники изучили основные принципы стандартизации работы.

Источник: Национальные проекты России

Сотрудники сферы образования и культуры в Северском районе Краснодарского края посетили образовательный интенсив, направленный на повышение эффективности работы учреждений. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики региона.

Обучение прошли педагоги школ № 17, 19, 49, сотрудники Дома культуры станицы Северской и специалисты районного методического центра. Первый день был посвящен теоретической базе. В онлайн-формате участники изучили основы бережливого производства, концепцию устранения потерь и принципы стандартизации работы.

Во второй и третий дни на базе школы № 17 в поселке Ильском была организована выездная «Фабрика офисных процессов». Там слушатели погрузились в моделирование реальных рабочих ситуаций. Они выявляли узкие места и применяли лучшие практики для повышения эффективности. Кроме того, особое внимание было уделено адаптации знаний под конкретные задачи учреждений.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

