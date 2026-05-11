На новой рабочей неделе нижегородцев ожидают дожди и потепление

На новой рабочей неделе, с 11 по 15 мая, в Нижнем Новгороде ожидается дождливая, но теплая погода. Об этом сообщает сервис Яндекс Погода.
В понедельник, 11 мая, утром и днем ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +9 градусов, вечером дождь временно прекратится, но небо останется затянутым тучами.
Во вторник и среду, 12 и 13 мая, в городе резко потеплеет — воздух днем прогреется до +20 градусов. Во вторник на протяжении дня снова будет идти дождь, а в среду осадки ожидаются утром. днем и вечером среды сохранится пасмурная погода.
В четверг, 14 мая, будет также облачно, днем ожидается дождь. Столбики термометра остановятся на отметке +23 градуса. Ветра почти не будет — 3 м/с.
Пятница, 15 мая, станет самым теплым днем рабочей недели — синоптики прогнозируют +24 градуса. При этом будет по-прежнему пасмурно, днем ожидается дождь.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, какими будут май и лето в Нижегородской области.