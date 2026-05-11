На Ростовской АЭС прошли учения по ликвидации аварии

Плановая противоаварийная тренировка состоялась на Ростовской АЭС в соответствии с целями национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
По сценарию учений внешнее воздействие привело к нештатной ситуации. Сотрудники должны были быстро локализовать проблему и ликвидировать последствия. В тренировке участвовали около 500 человек — это группы противоаварийного реагирования, нештатные формирования станции и специально прибывшая группа оказания экстренной помощи атомным станциям.
На площадке работала мобильная спецтехника: дизель-генераторы и мощные насосные установки. Пожарные из специализированного отряда МЧС совместно с медиками медсанчасти № 5 отрабатывали взаимодействие. Саму аварию моделировали на полномасштабных тренажерах учебного центра. Такие учения позволяют персоналу научиться действовать в условиях любой нештатной ситуации и улучшить навыки работы с передвижной аварийной техникой.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.