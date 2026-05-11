В Хабаровском крае осужден мигрант, пытавшийся откупить друга от депортации

Суд района имени Лазо Хабаровского края вынес приговор иностранному гражданину, который решил, что сто тысяч рублей решат проблему его товарища с нелегальным статусом. Молодой человек попытался передать взятку инспектору ДПС прямо в руку, не реагируя на замечания, и в итоге отправился в колонию общего режима на два года.
История произошла в феврале 2026 года. Приятель подсудимого находился на территории России нелегально, и когда сотрудники полиции остановили их для проверки, иностранец решил действовать быстро и, как ему казалось, эффективно. Он вложил в руку одному из инспекторов ДПС 100 тысяч рублей — за то, чтобы друга не доставляли в отдел и не составляли в отношении него административные материалы за нарушение миграционного законодательства.
Инспектор взятку не принял, а сам дающий пошел по уголовной статье. Следствие квалифицировало его действия как покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере. В ходе судебного процесса подсудимый вину признал полностью и раскаялся, что, вероятно, и помогло ему получить относительно мягкий срок.
Суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, личность виновного и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Денежные средства в размере ста тысяч рублей конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу, но итог этой истории уже ясен: друг остался с нелегальным статусом, а сам борец за справедливость — с уголовной статьей и билетом в колонию.