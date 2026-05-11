В Жилгородке Волгограда с 11 мая изменилась работа трамваев

В Дзержинском районе Волгограда с 11 мая начинаются работы по реконструкции 4,5-километрового участка трамвайной линии от улицы Космонавтов в микрорайоне Жилгородок до улицы Хорошева. В этой связи с сегодняшнего дня меняется работа трамваев.
Что изменилось.
Маршруты трамваев № 5, 7, 10 и 12 теперь будут следовать до резервного кольца на остановке «Ул. Хорошева».
Маршрут электробуса № 15 по будним дням будет осуществляться в направлении «Ул. Тополевая» — «Жилгородок». После остановки «Ул. Комсомольская» транспорт будет поворачивать на одноимённую улицу и следовать в сторону Дзержинского района. В выходные дни электробус № 15 будет следовать как обычно до железнодорожного вокзала.
Без изменений.
В прежнем режиме продолжат работать автобус № 85 «Родниковая Долина — Жилгородок», троллейбусы № 10 «Пл. Куйбышева — Жилгородок», № 10а «Жилгородок — Ул. Грамши» и № 15а «Ул. Ессентукская — пл. Куйбышева», а также автобус малого класса № 98 «Ул. Ткачева — магазин “Эльдорадо”.
Что предстоит сделать.
Проект реконструкции трамвайной линии предусматривает полную замену основания пути, рельсошпальной решетки и контактной сети. А также модернизацию 4 переездов.
Работы организованы в рамках инвестпроекта, заключенного между городом, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс». Сроки окончания работ не указываются.
В мэрии отмечают, что основной объем работ по реконструкции трамвайной линии будет выполнен в летний период, ежегодно характеризующийся снижением пассажиропотока.
