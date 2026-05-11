В Жилгородке Волгограда с 11 мая изменилась работа трамваев

Маршрут электробуса № 15 по будним дням будет осуществляться в направлении «Ул. Тополевая» — «Жилгородок». После остановки «Ул. Комсомольская» транспорт будет поворачивать на одноимённую улицу и следовать в сторону Дзержинского района. В выходные дни электробус № 15 будет следовать как обычно до железнодорожного вокзала.