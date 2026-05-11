МЧС выпустило предупреждение о дыме в Хабаровске

Спасатели рекомендуют максимально ограничить пребывание на открытом воздухе.

Сильный юго-западный ветер создал условия для задымления в Хабаровске и других населенных пунктах края. В Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю призвали жителей соблюдать меры безопасности и не относиться к смогу легкомысленно.

Спасатели рекомендуют максимально ограничить пребывание на открытом воздухе. Если выходить на улицу все же приходится, органы дыхания лучше защитить медицинской маской, марлевой повязкой или хотя бы влажной тканью. Дома и в офисе окна и форточки следует держать закрытыми, чтобы дым не проникал внутрь помещений. Пить в такие дни нужно больше обычного, а вот от курения и физических нагрузок лучше временно отказаться. Алкоголь тоже не помощник — его употребление в условиях задымления специалисты советуют исключить.

Отдельное предупреждение адресовано водителям. Сниженная видимость и смог создают дополнительный риск на дорогах, поэтому за рулем нужно быть предельно внимательным, а по возможности и вовсе не выезжать. При ухудшении самочувствия — головной боли, першении в горле, слабости — необходимо сразу обратиться к медикам, а не ждать, что пройдет само.

Погода в крае пока не обещает скорых перемен, и задымление может сохраняться до тех пор, пока ветер не поменяет направление. Пока же хабаровчанам остается только следовать рекомендациям спасателей и беречь себя. И помнить, что даже обычная влажная повязка в таких условиях — не лишняя предосторожность, а вполне разумная защита.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
