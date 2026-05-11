МЧС выпустило предупреждение о дыме в Хабаровске

Спасатели рекомендуют максимально ограничить пребывание на открытом воздухе. Если выходить на улицу все же приходится, органы дыхания лучше защитить медицинской маской, марлевой повязкой или хотя бы влажной тканью. Дома и в офисе окна и форточки следует держать закрытыми, чтобы дым не проникал внутрь помещений. Пить в такие дни нужно больше обычного, а вот от курения и физических нагрузок лучше временно отказаться. Алкоголь тоже не помощник — его употребление в условиях задымления специалисты советуют исключить.