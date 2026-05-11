В Пермском крае могут увеличить выплаты за информацию о пьяных водителях

Власти Пермского края рассматривают возможность повышения выплат гражданам, сообщающим о пьяных водителях. Сейчас за такую информацию выплачивают 5 тысяч рублей, но в ближайшее время эта сумма может вырасти. Как рассказал в интервью «Вестям» и. о. министра территориальной безопасности региона Альберт Марданов, сейчас анализируется статистика и опыт других субъектов России.