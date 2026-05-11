В Пермском крае могут увеличить выплаты за информацию о пьяных водителях

Программа поощрения за сообщения о нетрезвых водителях действует в регионе уже третий год.

Источник: Комсомольская правда

Власти Пермского края рассматривают возможность повышения выплат гражданам, сообщающим о пьяных водителях. Сейчас за такую информацию выплачивают 5 тысяч рублей, но в ближайшее время эта сумма может вырасти. Как рассказал в интервью «Вестям» и. о. министра территориальной безопасности региона Альберт Марданов, сейчас анализируется статистика и опыт других субъектов России.

Напомним, программа поощрения за сообщения о нетрезвых водителях действует в Пермском крае с февраля 2024 года. Для получения выплаты необходимо сообщить в полицию номер автомобиля, его марку, цвет, местонахождение и предполагаемый маршрут движения.

По данным краевых властей, в 2024 году такую выплату получили 5 человек, а в прошлом году — уже 18 заявителей. При этом, как отмечают в министерстве, встречаются случаи, когда по итогам проверки водители оказываются трезвыми.