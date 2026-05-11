Движение трамваев по маршруту № 18 возобновили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возобновилось движение трамваев по кольцевому маршруту № 18. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Экологические проекты».
Ранее движение вагонов было приостановлено с 1 по 10 мая из-за работ по модернизации инфраструктуры. Перед запуском маршрута специалисты провели техническую обкатку полотна с помощью вагона-вышки, проверив состояние рельсов и отрегулировав контактную сеть.
Представители компании предупредили горожан, что на линии пока возможны кратковременные остановки. Это необходимо для финальной донастройки контактно-кабельного пути после проведенной реконструкции.
