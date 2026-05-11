Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Красную Глинку собираются проложить новую дорогу

Концепция комплексного развития территории (КРТ) в границах улицы Батайской, Крайнего проезда и внутриквартальных проездов 2-го и 3-го кварталов предусматривает решение проблемы транспортной доступности поселка Красная Глинка. Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Источник: Volga News

«Например, предлагается реконструкция дороги, соединяющей район лыжной базы “Чайка” с поселком. Ее планируется вывести в створ улицы Батайской. Дорога станет альтернативной привычному маршруту через Управленческий», — рассказала Екатерина Семенова.

Мы публиковали подробности концепции — посмотрите эскизы. В плане транспортной инфраструктуры, помимо указанного объекта, предлагается строительство автомобильного моста по ул. Южной на месте пешеходного моста, закольцованной автомобильной дороги вокруг 2-го и 3-го кварталов, внутриквартальных проездов и реконструкция существующих улиц с обустройством парковочного пространства для длительного и кратковременного хранения.

Что же касается благоустройства, то в список рекомендованных мероприятий включены организация удобной пешеходной связи с берегом Волги, создание комфортной инфраструктуры переправы, обустройство безопасной туристической тропы до вершины горы Тип-Тяв, развитие пешеходных связей внутри поселка и благоустройство зеленых зон и Красноглинского пляжа.