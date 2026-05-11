В Воронежской области возможны грозы, сильный ветер и град 11−12 мая

В Воронежской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за возможного ухудшения погодных условий: града, грозы и сильного ветра с пиковой скоростью 16 м/с. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометеоцентра России для Центрального федерального округа.
Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные явления в регионе 11 и 12 мая и объясняют их влиянием атмосферных фронтов циклона с юго-запада, в результате которого во всем Центральном Черноземье погода ухудшится — в дневные часы кратковременные дожди будут сопровождаться грозами и порывистым ветром до 16 м/с, а в Воронежской обалсти возможен и град.
Преобладающая температура воздуха составит ночью 5−12°, днем 15 −22° тепла.
В областном центре 11 и 12 мая также ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. В ночь на понедельник температура воздуха достигнет +14 градусов. В светлое время суток потеплеет до +23 градусов. Ночью вторника столбики термометров покажут +13 градусов. Днем температура воздуха составит +23 градуса.