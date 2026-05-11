Опасные метеоявления грозят жителям Волгоградской области

На регион обрушатся ливни и грозы со штормовым ветром, а в ряде районов ожидается высокая пожароопасность.

Синоптики предупреждают: непогода вновь обрушится на Волгоградскую область. В ряде районов в понедельник, 11 мая, ожидаются ливни с грозами и штормовым ветром. В Волгограде — кратковременный дождь и гроза, ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура поднимется днём до 19…24º, а местами до 30º.

В МЧС между тем предостерегают: в течение 11 и 12 мая в Еланском и Киквидзенском, Палласовском и Николаевском, Старополтавском и Быковском, Котельниковском и Октябрьском районах ожидается высокая пожароопасность.

Возможны повреждения линий электропередач и повреждения кровель, падение деревьев и различного рода конструкций, повреждения автомобилей и высотной строительной техники, предупреждают в ведомстве. Волгоградцам советуют быть осторожнее, а в случае возникновения ЧС звонить по телефону 101.

Ранее сообщалось, что Росводресурсы скорректировали работу Волжской ГЭС.

