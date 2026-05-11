Более 300 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию с начала года

По словам заместителя министра здравоохранения региона Татьяны Коваленко, за минувший год диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 1,08 миллиона жителей области. Во время обследований врачи впервые выявили почти 39 тысяч случаев хронических неинфекционных заболеваний. Чаще всего у пациентов диагностировали болезни системы кровообращения, заболевания органов дыхания, сахарный диабет и онкологию.