В твороге нашли опасный фермент и превышение пищевых добавок

За неделю ветлаборатория провела 8900 исследований.

Сотрудники ветеринарной лаборатории Приморского края с 4 по 8 мая провели 8900 исследований пищевой продукции и кормов — как отечественных, так и импортных. В одной из партий творога выявлено сразу 10 нарушений, сообщает пресс-служба Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса (АПК НАЦРЫБА).

В молочном продукте обнаружили опасный фермент микробного происхождения — трансглютаминазу, а также зафиксировали превышение допустимых норм содержания пищевых добавок и ароматизаторов. В ведомстве отметили, что продукция не соответствует требованиям техрегламентов и технических условий.

В ходе проверок были задействованы образцы минтая, камбалы, рыбного фарша, сельди, креветок, крабов, щупалец кальмара, рыбных субпродуктов, колбас, а также молочной продукции: сметаны, молока, кефира, творога, йогуртов и других подобных позиций.

Сведения о выявленных нарушениях оперативно внесли в автоматизированную систему «Веста», а итоги направили в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер в рамках их полномочий.

Отмечается, что с начала 2026 года Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» выполнил 143 тысячи исследований пищевой продукции и кормов. За этот период зафиксировано 196 случаев несоответствия требованиям качества и безопасности.