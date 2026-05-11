В твороге нашли опасный фермент и превышение пищевых добавок

Сотрудники ветеринарной лаборатории Приморского края с 4 по 8 мая провели 8900 исследований пищевой продукции и кормов — как отечественных, так и импортных. В одной из партий творога выявлено сразу 10 нарушений, сообщает пресс-служба Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса (АПК НАЦРЫБА).