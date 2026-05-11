В Техасе нашли шесть тел в грузовом вагоне, началось расследование

Погибшие в грузовом вагоне в Техасе могли быть мигрантами.

Источник: Комсомольская правда

В Техасе нашли шесть тел в грузовом вагоне, началось расследование. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на местные власти.

По данным издания, тела обнаружили в воскресенье в железнодорожном парке города Ларедо, недалеко от границы США и Мексики. На них наткнулся сотрудник компании Union Pacific.

Полиция и пожарные подтвердили смерть всех шести человек. При этом личности погибших, их происхождение и точные причины смерти пока не установлены.

«Union Pacific опечалена этим инцидентом и тесно сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования», — заявил представитель компании Дэрил Бьораас.

New York Post отмечает, что похожие случаи у американо-мексиканской границы раньше связывали с нелегальной миграцией и перевозкой людей. Однако официально власти пока не подтверждали, были ли погибшие приезжими. В день происшествия температура в Ларедо поднималась до 97 градусов по Фаренгейту. Это около 36 градусов Цельсия.

Немногим ранее во Флориде легкомоторный самолет упал во дворе жилого дома. Пилот погиб на месте, здание получило небольшие повреждения. После крушения начался пожар. Расследованием занялись Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше