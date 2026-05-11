«Учинился великий пожар». Как молния чуть не сожгла Петропавловский собор

11 мая 1756 года на город на Неве обрушилась сильная гроза, которая чуть было не оставила Петербург без Петропавловской крепости. Последствия разбушевавшейся стихии были катастрофическими для творения Доменико Трезини.
«В первом часу пополуночи»
Знаменитая колокольня Петропавловского собора не была оборудована громоотводом, а потому в шпиль не раз попадали молнии. Впервые это случилось 30 июля 1748 года, результатом непогоды стал пострадавший свод колокольни.
11 мая (30 апреля по старому стилю) 1756 года молния ударила в золотой шпиль снова.
«И сего 1756 года апреля 30 дня в 1-м часу пополуночи, ударил гром в Петропавловскую колокольню, и от того учинился великий пожар, и в 3-м часу явился огнь наружу, который уже весьма разродился и виден стал быть всем», — описывал это событие очевидец — один из первых русских книговедов Андрей Богданов.
Пламя охватило весь шпиль, деревянные конструкции рухнули на собор, вызвав серьёзные разрушения. А ангел со шпиля Петропавловской крепости — расплавился вместе с крестом. Ещё одной невосполнимой утратой стали голландские часы с курантами в 35 колоколов (сегодня можно увидеть только 12 сохранившихся).
«Понеже все прочие планы не столь красивы»
Сейчас петербуржцы считают ангела со шпиля Петропавловской крепости покровителем и защитником города. Идея установить его принадлежит архитектору собора Доминико Андреа Трезини.
«Посылаю ныне рисунок ангела, который будет поставлен наверху кугеля на Святой церкви Петра и Павла, по которому ныне делают из меди таком же виде, толщиною на 4 дюйма. А если делать… круглую фигуру, то… от великой тягости железо будет гнуться, на котором крест поставится…», — из донесения Трезини генерал-губернатору Петербурга светлейшему князю Меншикову.
По одной из версий, прототип ангела со шпиля Петропавловской крепости — ангел на башне ратуши в голландском городе Маастрихт. Однако Трезини не просто скопировал фигуру, а внёс в проект своё видение.
Позолоченный шпиль с крестом и парящим над ним ангелом возвели в 1724 году. Он дважды горел от ударов молнии, а страшная гроза 1756 года уничтожила его полностью.
Чтобы воссоздать шедевр Трезини потребовалось 20 лет. Екатерина II отказалась что-то менять в первоначальном замысле и повелела: «Делать оную точно так, какова прежняя была, понеже прочие планы не так красивы».
Четыре ангела
Первоначальные чертежи Трезини к тому дню были уже утрачены, потому при восстановлении ангела пришлось использовать деревянную модель, ранее изготовленную мастером Экгартом. Второго ангела водрузили на шпиль Петропавловского собора летом 1774 года, но долго ему просуществовать не удалось.
10 ноября 1777-го на Петербург обрушился мощный ураган. Стихия погнула фигуру и отломила ангелу крылья. После этого происшествия архитектор Антонио Ринальди решил сделать фигуру более лёгкой и отцентрировать её по штевню креста. В отличие от своих предшественников, летящих почти горизонтально, третий ангел устремился вверх, а его перст указывал в небо.
Он парил над Петербургом без происшествий сорок лет, пока осенью 1829 года не случилась мощная буря. Из-за разбушевавшейся стихии ангела почти сорвало с креста. Выручил тогда многострадальную фигуру кровельщик Пётр Телушкин, который забрался на шпиль с помощью одних верёвок. Этот опасный путь он проделал несколько раз, но в итоге сумел отремонтировать ангела.
В 1858 году во время замены деревянных конструкций шпиля на стальные инженеры вынесли третьему ангелу печальный вердикт — «летать» над городом он больше не сможет. Вместо него установили новую фигуру, ту, что сохранилась до наших дней, выполненную по рисунку скульптора Роберта Залемана.