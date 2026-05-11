«Учинился великий пожар». Как молния чуть не сожгла Петропавловский собор

Он парил над Петербургом без происшествий сорок лет, пока осенью 1829 года не случилась мощная буря. Из-за разбушевавшейся стихии ангела почти сорвало с креста. Выручил тогда многострадальную фигуру кровельщик Пётр Телушкин, который забрался на шпиль с помощью одних верёвок. Этот опасный путь он проделал несколько раз, но в итоге сумел отремонтировать ангела.