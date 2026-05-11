В Красноярском крае заработала горячая линия Роспотребнадзора по вопросам детского отдыха

В преддверии лета для многих родителей актуальным становится вопрос организации детского отдыха. Чтобы помочь семьям сделать правильный выбор, управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю запустило специальную горячую линию. Специалисты проконсультируют обратившихся по всем аспектам качества и безопасности детского отдыха, а также помогут разобраться в тонкостях выбора лагеря. Кроме того, ответят на вопросы касающиеся качества и безопасности детских товаров. Консультации доступны по телефону 8 (391) 226−89−50 в будние дни до 22 мая. Также получить информацию можно круглосуточно, бесплатно позвонив в единый Консультационный Центр по номеру 8−800−555−49−43.