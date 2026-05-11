Воронежские волонтеры спасают «свадебного» голубя со сломанным крылом

Белый голубь Снежок стал новым подопечным волонтеров, едва не погибнув после «свадебного» полета. Птицу нашли на городских улицах в состоянии крайнего истощения и с серьезной травмой правого крыла. По словам защитников природы, Снежок, скорее всего, стал жертвой популярной традиции выпускать голубей на торжествах: такие птицы часто оказываются не приспособлены к жизни на воле и быстро становятся легкой добычей или погибают от голода. Об этом сообщили добровольцы сообщества «Сердце леса» накануне.