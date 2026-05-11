«Я помешалась на русских!»: голливудская звезда сделала неожиданное признание

Голливудская актриса Николь Кидман, обладательница премии «Оскар», сделала признание в популярном подкасте Las Culturistas. Звезда фильмов «Часы» и «Мулен Руж» заявила, что русская литература стала отправной точкой её творческого пути. В беседе с ведущими Мэттом Роджерсом и Боуэном Янгом актриса откровенно рассказала о своей многолетнем увлечении произведениями Достоевского и Толстого, которая началась ещё в юности.
По словам Кидман, всё изменил список из ста книг, которые она обязалась прочитать. Стартовав с Достоевского, она уже не могла остановиться, а затем переключилась на Толстого и окончательно «помешалась» на русской литературе. Актриса призналась, что была буквально влюблена в русских авторов, которые, как она теперь понимает, сформировали её как личность и артистку. «Так что в каком-то смысле именно русские писатели стали отправной точкой моего творческого пути», — отметила актриса.
Увлечение классикой не ограничилось чтением. Кидман специально съездила в Санкт-Петербург, чтобы лично проникнуться «русским духом» и увидеть места, связанные с романом «Война и мир». Она искала локации, связанные с князем Андреем Болконским, и признаётся, что это путешествие произвело на неё колоссальное впечатление, позволив по-новому взглянуть на знакомые с детства страницы.
