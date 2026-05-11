Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я помешалась на русских!»: голливудская звезда сделала неожиданное признание

Голливудская актриса Николь Кидман, обладательница премии «Оскар», сделала неожиданное признание в популярном подкасте Las Culturistas. Звезда фильмов «Часы» и «Мулен Руж» заявила, что русская литература стала отправной точкой её творческого пути. В беседе с ведущими Мэттом Роджерсом и Боуэном Янгом актриса откровенно рассказала о своей многолетней одержимости произведениями Достоевского и Толстого, которая началась ещё в юности.

Голливудская актриса Николь Кидман, обладательница премии «Оскар», сделала признание в популярном подкасте Las Culturistas. Звезда фильмов «Часы» и «Мулен Руж» заявила, что русская литература стала отправной точкой её творческого пути. В беседе с ведущими Мэттом Роджерсом и Боуэном Янгом актриса откровенно рассказала о своей многолетнем увлечении произведениями Достоевского и Толстого, которая началась ещё в юности.

По словам Кидман, всё изменил список из ста книг, которые она обязалась прочитать. Стартовав с Достоевского, она уже не могла остановиться, а затем переключилась на Толстого и окончательно «помешалась» на русской литературе. Актриса призналась, что была буквально влюблена в русских авторов, которые, как она теперь понимает, сформировали её как личность и артистку. «Так что в каком-то смысле именно русские писатели стали отправной точкой моего творческого пути», — отметила актриса.

Увлечение классикой не ограничилось чтением. Кидман специально съездила в Санкт-Петербург, чтобы лично проникнуться «русским духом» и увидеть места, связанные с романом «Война и мир». Она искала локации, связанные с князем Андреем Болконским, и признаётся, что это путешествие произвело на неё колоссальное впечатление, позволив по-новому взглянуть на знакомые с детства страницы.

Доброта, чистота и безопасность: поездка в Москву шокировала знаменитого британского скептика.

«Идиотизм»: Дитер Болен раскритиковал политику Германии в отношении России.

Топ-7 предсказаний Владимира Жириновского.

Узнать больше по теме
Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы, рекордсмен по числу участий в выборах президента РФ — биография Владимира Жириновского яркая и неоднозначная. Эмоциональная риторика и скандальные заявления сделали его одним из самых узнаваемых российских политиков, многие цитаты которого стали культовыми, а предсказания — сбылись. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше