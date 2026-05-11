МЧС контролирует пожарную безопасность в храмах и церквях Красноярского края

Более 300 храмов, церквей, мечетей и монастырей Красноярского края находятся под охраной МЧС. В пресс-службе ведомства рассказали, что из-за открытого огня, свечей, кадил и массового скопления людей во время праздников в этих местах вопросы пожарной безопасности стоят на особом контроле.
Инспекторы государственного пожарного надзора помогают верно оценить состояние электропроводки, путей эвакуации и систем противопожарной защиты. Они регулярно посещают храмы, чтобы разъяснить священнослужителям и персоналу требования безопасности. Особое внимание уделяется обучению действиям при пожаре и организации эвакуации прихожан.
