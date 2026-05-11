Черешня на Кубани в 2026 году созреет позже обычного

Жителям Кубани рассказали, когда в продаже появится черешня.

Источник: Комсомольская правда

Черешня в Краснодарском крае в этом году созреет позже обычного. Об этом сообщил генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.

В 2026 году урожай ожидается ближе к июню. Обычно черешня созревает уже к началу мая.

«Возвратные заморозки весной 2025 негативно повлияли на урожай. Весна текущего года выдалась холодной, но без экстремальных перепадов температур», — сказал Николай Щербаков изданию kuban.aif.ru.

На Кубани черешню выращивают в Тимашевском, Ейском, Кавказском, Темрюкском и других районах. В удачные годы в регионе собирали до 5 тысяч тонн. Но третий год подряд такого урожая нет.

«Косточковых в прошлом году собрали менее 20 тысяч тонн. При этом ранее собиралось порядка 30 тысяч. Для сравнения, яблок в регионе собирают более 500 тысяч тонн», — добавил Николай Щербаков.