Каллас заявила о росте влияния России в Европе вопреки давлению ЕК

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала, что влияние России в Европе вновь возрастает, несмотря на давление Еврокомиссии (ЕК). Выступая на встрече глав МИД стран ЕС, она уточнила, что это особенно заметно в спорте и культуре. По ее словам, все происходит так, будто «ничего не случилось».