Каллас заявила о росте влияния России в Европе вопреки давлению ЕК

Каллас заявила о возвращении России в европейское культурное и спортивное пространство.

Источник: Комсомольская правда

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала, что влияние России в Европе вновь возрастает, несмотря на давление Еврокомиссии (ЕК). Выступая на встрече глав МИД стран ЕС, она уточнила, что это особенно заметно в спорте и культуре. По ее словам, все происходит так, будто «ничего не случилось».

«Это видно в сфере спорта, где российские спортсмены вновь участвуют в соревнованиях, а также на примере присутствия России на венецианской биеннале», — заявила Каллас.

Напомним, Европа ввела против России масштабные санкции, однако ожидаемого эффекта они не дали. Российская экономика адаптировалась к ограничениям, а сами санкции обернулись серьезными проблемами для самих европейских стран. Как писал KP.RU, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции ЕС усиливают самодостаточность России.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше