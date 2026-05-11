Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала, что влияние России в Европе вновь возрастает, несмотря на давление Еврокомиссии (ЕК). Выступая на встрече глав МИД стран ЕС, она уточнила, что это особенно заметно в спорте и культуре. По ее словам, все происходит так, будто «ничего не случилось».
«Это видно в сфере спорта, где российские спортсмены вновь участвуют в соревнованиях, а также на примере присутствия России на венецианской биеннале», — заявила Каллас.
Напомним, Европа ввела против России масштабные санкции, однако ожидаемого эффекта они не дали. Российская экономика адаптировалась к ограничениям, а сами санкции обернулись серьезными проблемами для самих европейских стран. Как писал KP.RU, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции ЕС усиливают самодостаточность России.