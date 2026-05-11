В городе Чернушке в Прикамье прошел слет-конкурс юных инспекторов движения

Ребята проходили практические испытания на специальной площадке.

Источник: Национальные проекты России

Слет-конкурс отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) состоялся в городе Чернушке Пермского края по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Чернушинского городского округа.

На специально оборудованной площадке ребята проходили практические испытания. Жюри оценивало их умение маневрировать на велосипедах, безошибочно соблюдать сигналы и грамотно действовать в моделируемых дорожных ситуациях. Во время теоретической части юные инспекторы отвечали на сложные вопросы по правилам дорожного движения и основам оказания первой помощи.

Отдельным заданием стал конкурс стенгазет, посвященный 90-летию Госавтоинспекции. Юные инспекторы не просто нарисовали плакаты, а выступили с их защитой, рассказав об истории службы. По итогам соревнований первое место занял отряд ЮИД «Дорожное Движение первых» из Кадетской школы.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.