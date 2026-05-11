Для будущих аграриев Саратовской области провели уроки преподаватели вуза

Преподаватели Вавиловского университета провели занятия для учеников агротехклассов в городе Калининске Саратовской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Доцент кафедры «Электрооборудование, энергоснабжение и роботизация» Института инженерии и робототехники Вавиловского университета Алексей Моисеев провел мастер-класс «Сила света». Старшеклассники ознакомились с особенностями источников оптического излучения и основными аспектами, влияющими на выбор источников света. Также они узнали о принципах излучения от лампы накаливания, газоразрядных ламп и светодиодной ленты.
Профессор кафедры «Морфология, патология животных и биология» Института ветеринарной медицины и фармации Ирина Зирук рассказала ребятам о морфологических особенностях строения волос диких и домашних животных. Кроме того, она провела идентификацию видовой принадлежности волоса. Ребята смогли изготовить морфологические препараты разных видов волос и изучить их с помощью биологического микроскопа.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.