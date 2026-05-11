Британский флот изменит женскую форму из-за жалоб на пуговицы

По данным издания, на обновление формы планируют потратить до £200 тыс. Речь идет о новых парадных кителях для более чем 950 женщин-офицеров британского флота.
Как отмечает газета, претензии возникли из-за расположения верхнего ряда пуговиц. В служебных документах ВМС говорилось, что они находятся «неподобающим образом» примерно на уровне груди. В новой форме все восемь пуговиц разместят ниже.
Решение уже вызвало споры внутри британского флота. По информации The Times, часть военнослужащих раскритиковала расходы на фоне попыток Минобороны Великобритании сократить затраты.
«Совершенно абсурдно, что Королевский флот тратит деньги на столь незначительное изменение этой формы», — сказал один из источников в ВМС.
В Королевском флоте, в свою очередь, заявили, что изменение формы станет «позитивным шагом для женщин». Там также рассчитывают частично компенсировать расходы за счет сокращения объема выдаваемой формы в будущем.
