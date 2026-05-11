Донская компания расширит производство защитных покрытий и красок

Компания «О3» в Ростовской области построила новый завод по выпуску защитных покрытий и красок при поддержке национального проекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
На площадке уже ведется монтаж технологического оборудования. Следующим этапом станут пусконаладочные работы. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на конец 2026-го. Проектная мощность завода составит 12 тыс. тонн готовой продукции в год. Ключевыми продуктами нового индустриального направления станут линейки ТРИОКОУТ и ТРИОТОП. Материалы разработаны для предприятий, работающих в сегменте серийного производства емкостного оборудования, резервуаров, запорной арматуры, электротехнической продукции, приборов и станков.
Покрытия предназначены для защиты промышленного оборудования, транспортной техники, трубопроводов, а также внутренних и наружных поверхностей резервуаров. Материалы рассчитаны на применение в отраслях, где к защитным системам предъявляются повышенные требования по стойкости к агрессивным средам, механическим воздействиям и сроку службы.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.