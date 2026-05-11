В Пермском крае простятся с мотострелком, погибшим в ходе СВО

В Нытвенском муниципальном округе состоится церемония прощания с рядовым Виктором Васильевичем Коноваловым, который погиб, проявив мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на официальной странице администрации Нытвенского округа во ВКонтакте.
Церемония прощания со служившим в мотострелковом подразделении бойцом пройдет 12 мая во Дворце культуры и спорта по адресу: поселок Уральский, улица Набережная, 23. Начало в 10.00, гражданская панихида — в 11.00.
— Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами… Вечная светлая память геройски погибшему земляку! — говорится в сообщении администрации.