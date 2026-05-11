На сельхозпредприятии в Волгоградской области увеличат производство молока

Производство молока увеличат в агрофирме «Раздолье» в Волгоградской области в ходе участия в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
В течение трех месяцев специалисты будут проводить картирование пилотного потока, выявлять проблемы и скрытые резервы, а также создавать проектный офис и начинать подготовку внутренних тренеров. Еще три месяца займет реализация мероприятий по улучшениям — их будут выполнять совместно с экспертами регионального центра компетенций. В агрофирме планируют сократить время протекания процессов и увеличить выработку минимум на 10%.
Для достижения таких целей на предприятии увеличат количество доек молочного стада — это позволит нарастить объем получаемого молока. Кроме того, там намерены исключить нарушения рецептуры кормов для дойного стада при замесах в кормосмесителях и в целом оптимизировать процесс производства молока на молочно-товарном комплексе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.