Возле Балтийской косы спасатели помогли тюленю, запутавшемуся в рыболовной сети

В море у Балтийской косы спасатели освободили тюленя, запутавшегося в рыболовной сети. Об этом региональное управление МЧС пишет в своей группе «ВКонтакте».
О пострадавшем животном в «Систему-112» сообщили 10 мая. На место на лодке прибыли три спасателя: они нашли тюленя и сняли сеть с его шеи. После осмотра ветеринары «Биосферы Балтики» убедились, что серьёзных травм нет, и млекопитающее выпустили на свободу.
Этой весной на побережье Калининградской области может быть меньше тюленят, чем годом ранее. Специалисты объясняют это благоприятной для размножения животных зимой с крепким льдом.
