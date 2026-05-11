Работы екатеринбуржцев покажут на фотовыставке в Китае

Жители Екатеринбурга могут представить свои работы на фотовыставке в Китае.

Источник: Комсомольская правда

Жители Екатеринбурга могут стать участниками фотовыставки, которая пройдет в китайском городе Цицикара с 1 июня по 31 июля 2026 года. Тема — «Парк города моими глазами».

Свои работы екатеринбуржцы смогут отправить вплоть до 20 мая на адрес электронной почты городского Департамента молодежной политики и международных связей.

— На выставку принимаются фотографии парков, которые демонстрируют природу и ландшафтные особенности, а также сцены досуга, праздничные мероприятия. Мероприятие проводится Народным правительством Цицикара в рамках развития партнерских отношений с Екатеринбургом, — рассказали в пресс-службе администрации города.

К каждому снимку потребуется приложить краткое описание и название работы. Также необходимо указать ФИО автора и его контактные данные. Отмечается, что все участники фотовыставки получат соответствующие дипломы.