Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД предупредили об аферах с арендой дач

МВД: мошенники начали предлагать россиянам аренду несуществующих дач.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам аренду дач, которых на самом деле не существует, рассказали в УБК управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«После перевода денег “арендодатель” пропадает: не берет трубку, блокирует в мессенджерах, а объявление удаляется или переезжает на новую площадку», — говорится в посте в Telegram-канале.

Управление рекомендует не вносить предоплату, пока не увидели дом лично, а также проверять номер телефона владельца недвижимости и фотографии объекта через поисковые системы: они могли уже «засветиться» как мошеннические.

Если так называемый собственник дачи использует фразы «очень много желающих», «нужно решить прямо сейчас», «бронь только после перевода», то лучше тщательнее его проверить, добавили в ведомстве.