В МВД предупредили об аферах с арендой дач

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам аренду дач, которых на самом деле не существует, рассказали в УБК управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
«После перевода денег “арендодатель” пропадает: не берет трубку, блокирует в мессенджерах, а объявление удаляется или переезжает на новую площадку», — говорится в посте в Telegram-канале.
Управление рекомендует не вносить предоплату, пока не увидели дом лично, а также проверять номер телефона владельца недвижимости и фотографии объекта через поисковые системы: они могли уже «засветиться» как мошеннические.
Если так называемый собственник дачи использует фразы «очень много желающих», «нужно решить прямо сейчас», «бронь только после перевода», то лучше тщательнее его проверить, добавили в ведомстве.