В Архангельской области состоялся форум «Я в медиа»

Форум «Я в медиа» проходил с 24 по 26 апреля в городе Котласе Архангельской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.
Участниками мероприятия стали более 60 школьников и студентов Котласа, Котласского округа, города Коряжмы и Красноборского округа. Спикерами выступили представители центра управления регионом, молодежного медиацентра Архангельской области и Дома молодежи Котласа. Они рассказали о современных медиа, работе SMM-специалистов, основах видеосъемки и способах продвижения контента.
После теоретической части ребята перешли к практике. Под руководством наставников они создавали новостной сюжет о самом форуме, снимали видеоклип на профилактическую тему и записывали ролики, призывающие сверстников участвовать в форумах Росмолодежи.
«Такие мероприятия, как форум “Я в медиа”, дают ребятам возможность погрузиться в профессию, пообщаться со специалистами. Практическая направленность и живое общение помогают участникам поверить в свои силы и найти перспективы для себя», — отметил руководитель агентства по делам молодежи Архангельской области Юрий Марич.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.