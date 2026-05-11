Волгоградским дачникам хотят снизить плату за свет: сколько сэкономим

Снизить расходы на оплату электроэнергии хотят для дачников Волгоградской области и других регионов России. Пониженный тариф с коэффициентом от 0,7 до 1 планируется ввести для владельцев шести соток.
«В настоящее время пониженный коэффициент к тарифу применяется по большей части тогда, когда товарищество закупает электроэнергию коллективно», — цитирует «РГ» председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.
Предлагается понизить коэффициент для тех, кто занимается садоводством или огородничеством на территории СНТ или ОНТ, если они заключат договор энергоснабжения для личных бытовых нужд.
Если инициатива получит поддержку, определять размер понижающего коэффициента будут региональные власти.
