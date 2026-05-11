Сергей Собянин: 15 школ будущего построят в Москве в ближайшие годы

«В ближайшие годы мы планируем построить в Москве 15 таких школ. Одна из них — в Елоховском проезде Басманного района. Образ открытых страниц помогут создать гнутые моллированные витражи. А большие стeкла на фасаде наполнят здание светом. Школа рассчитана на 1 тыс. учеников 5−11 классов. В основной части будет четыре этажа, в зоне спортивного блока — два. Сердцем школы станет атриум со стеклянной кровлей. Он объединит обеденный зал, медиатеку, учительскую», — написал мэр.