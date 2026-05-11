В Казани ограничат движение транспорта из-за KazanForum

С 20:00 11 мая до 20:00 15 мая будет ограничено движение по улице Пушкина — на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной. Также на этот период закроют муниципальную парковку № 110 на улице Карла Маркса. С 20:00 12 мая до 23:59 15 мая движение транспорта перекроют по улице Хади Такташа — от улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Туфана Миннуллина. Дополнительно, с 20:00 13 мая до 20:00 15 мая ограничения коснутся участка улицы Хади Такташа от улицы Спартаковской до улицы Марселя Салимжанова. С 20:00 14 мая до 23:59 16 мая будет ограничен доступ к парковке на проспекте Альберта Камалеева, напротив центрального входа МКСК «Казань».