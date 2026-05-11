В Казани ограничат движение транспорта из-за KazanForum

В Казани в дни проведения XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» будут временно введены ограничения движения транспорта и закрыты отдельные парковочные зоны в центральной части города. Об этом сообщает мэрия.

Источник: Аргументы и факты

С 20:00 11 мая до 20:00 15 мая будет ограничено движение по улице Пушкина — на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной. Также на этот период закроют муниципальную парковку № 110 на улице Карла Маркса. С 20:00 12 мая до 23:59 15 мая движение транспорта перекроют по улице Хади Такташа — от улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Туфана Миннуллина. Дополнительно, с 20:00 13 мая до 20:00 15 мая ограничения коснутся участка улицы Хади Такташа от улицы Спартаковской до улицы Марселя Салимжанова. С 20:00 14 мая до 23:59 16 мая будет ограничен доступ к парковке на проспекте Альберта Камалеева, напротив центрального входа МКСК «Казань».

Ранее центр Казани встал в семибалльных пробках из-за перекрытий дорог.