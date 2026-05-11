В Югре прошли соревнования по кибербезопасности в формате киберполигона

Соревнования по кибербезопасности в формате киберполигона впервые состоялись в Ханты-Мансийском автономном округе по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития региона.
Участниками стали шесть команд старшеклассников Югорского физико-математического лицея. На протяжении 90 минут они состязались в интеллектуальном бою на базе киберполигона Ampire Junior. Задания охватили три ключевые категории кибербезопасности: геопространственную разведку, криптографию и стеганографию. По итогам соревнований победителем стала команда «Хвики».
«Сегодня вы не просто решаете задачи, вы шагаете в огромный мир кибербезопасности. И то, что первые соревнования стартуют именно в стенах, где находится наш главный центр кибербезопасности, закономерно. Правительство Югры очень много внимания обращает на киберзащиту региона. Поэтому, возможно, вы будущие создатели нашего завтрашнего цифрового щита», — обратился к участникам заместитель губернатора, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.