ФАС выявила обман в пансионатах с помощью лицензии ростовской больницы

Источник: Коммерсантъ

В Ставропольском крае федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение предпринимателю за размещение недостоверной информации на сайте пансионата. На портале разместили данные о лицензии, выданной больнице в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба ставропольского управления ведомства.

Согласно сообщению, предприниматель предлагал медицинские услуги без наличия лицензии. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности предпринимателя является уход за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. Однако.

«Таким образом, информация о лицензии, указанная на официальном сайте о пансионатах, расположенных на территории Ставропольского края, вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего медицинские услуги», — говорится в сообщении УФАС.

В то же время отмечается, что действия бизнесмена были направлены на получение преимуществ и могут причинить убытки конкурентам на рынке.

Предпринимателю необходимо прекратить распространение недостоверной информации. В случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит антимонопольное дело.