В больницу башкирского села Аскарово поступил нейроретинограф

Аппарат позволит выявлять патологии сетчатки и зрительного нерва на ранних стадиях.

Центральная районная больница в селе Аскарово Республики Башкортостан получила нейроретинограф по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Оборудование предназначено для высокоточной диагностики заболеваний сетчатки и зрительного нерва. Оно позволит выявлять патологии на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.

Нейроретинограф дает возможность проводить исследования без инвазивного вмешательства, обеспечивая комфорт и безопасность для пациентов. Теперь врачи смогут более эффективно диагностировать и контролировать такие заболевания, как глаукома, диабетическая ретинопатия, макулодистрофия и другие патологии.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.