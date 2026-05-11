Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородку будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов

Женщина прописала иностранцев в своей квартире ради денег.

Источник: Комсомольская правда

52-летняя жительница Нижнего Новгорода стала фигуранткой уголовного дела после проверки — нарушение выявили сотрудники отдела по вопросам миграции вместе с участковыми полицейскими. По данным правоохранителей, женщина зарегистрировала в своей квартире на улице Красных Зорь двоих иностранных граждан, хотя заранее знала, что жить там они не собираются. Следствие считает, что на такой шаг нижегородка пошла ради денежной выгоды, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сейчас по факту фиктивной постановки на учет возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается. На время следственных действий женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В региональном управлении МВД напомнили, что нарушение правил регистрации российских и иностранных граждан может привести не только к административной, но и к уголовной ответственности. Полицейские также призвали жителей внимательнее относиться к вопросам временной регистрации и не соглашаться на сомнительные предложения ради быстрого заработка.