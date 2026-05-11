Нижегородку будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов

52-летняя жительница Нижнего Новгорода стала фигуранткой уголовного дела после проверки — нарушение выявили сотрудники отдела по вопросам миграции вместе с участковыми полицейскими. По данным правоохранителей, женщина зарегистрировала в своей квартире на улице Красных Зорь двоих иностранных граждан, хотя заранее знала, что жить там они не собираются. Следствие считает, что на такой шаг нижегородка пошла ради денежной выгоды, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.